Kepithor（KEPI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00226202 24H最高价 $ 0.00233741 历史最高 $ 0.00475245 最低价 $ 0.00150493 涨跌幅（1H） +0.00% 涨跌幅（1D） +3.33% 漲跌幅（7D） +14.15%

Kepithor（KEPI）当前实时价格为 $0.0023374。过去 24 小时内，KEPI 的交易价格在 $ 0.00226202 至 $ 0.00233741 之间波动，市场活跃度显著。KEPI 的历史最高价为 $ 0.00475245，历史最低价为 $ 0.00150493。

从短期表现来看，KEPI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.00%，过去 24 小时内变动为 +3.33%，过去 7 天内累计变动为 +14.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Kepithor（KEPI）市场信息

市值 $ 96.30K$ 96.30K $ 96.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 700.10K$ 700.10K $ 700.10K 流通量 41.20M 41.20M 41.20M 总供应量 299,540,253.0 299,540,253.0 299,540,253.0

Kepithor 的当前市值为 $ 96.30K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KEPI 的流通量为 41.20M，总供应量是 299540253.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 700.10K。