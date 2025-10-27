Janitor（JANITOR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.01646713$ 0.01646713 $ 0.01646713 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -2.48% 涨跌幅（1D） -3.93% 漲跌幅（7D） +11.01% 漲跌幅（7D） +11.01%

Janitor（JANITOR）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，JANITOR 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。JANITOR 的历史最高价为 $ 0.01646713，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，JANITOR 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.48%，过去 24 小时内变动为 -3.93%，过去 7 天内累计变动为 +11.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Janitor（JANITOR）市场信息

市值 $ 816.29K$ 816.29K $ 816.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 906.99K$ 906.99K $ 906.99K 流通量 900.00M 900.00M 900.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Janitor 的当前市值为 $ 816.29K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JANITOR 的流通量为 900.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 906.99K。