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HYDT 价格 (HYDT)

USD

HYDT (HYDT) 实时价格图表

$0.93528
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-0.40%(1D)

今天 HYDT (HYDT) 的价格

今天 HYDT (HYDT) 的实时价格为 0.93528 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HYDT 兑换 USD 的价格为实时更新。
HYDT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 864.85 USD
- HYDT 当天价格变化为 -0.46%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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HYDT (HYDT) 价格表现 USD

今天内，HYDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0044150804351204
在过去30天内，HYDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0062028704
在过去60天内，HYDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0066726616
在过去90天内，HYDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.78630073574322387

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0044150804351204-0.46%
30天$ -0.0062028704-0.66%
60天$ -0.0066726616-0.71%
90天$ +0.78630073574322387+527.79%

HYDT (HYDT) 价格分析

HYDT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.933413
$ 0.933413$ 0.933413

$ 0.942696
$ 0.942696$ 0.942696

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

-0.58%

-0.46%

-0.31%

HYDT (HYDT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 864.85
$ 864.85$ 864.85

0.00
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什么是HYDT (HYDT)

HYDT Stablecoin is HYDT Protocol's BNB chain-based, USD-pegged stablecoin backed by BNB collateral, aiming at providing high return for HYDT holders and keeping 1:1 peg against United States dollars at the same time. These are the key unique features of HYDT protocol: 1. Fully decentralized and automated mint/redeem process in case of a depegging event 2. Fully transparent reserve held in BNB 3. Flexible and durable soft peg mechanism 4. Up to 30% APY fixed return on stablecoin deposit + additional governance token farming reward 5. Resistance to bank run events

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HYDT (HYDT) 资源

官网

大家还在问：关于 HYDT (HYDT) 的其他问题

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HYDT 兑换为当地货币

1 HYDT 兑换 AUD
A$1.5151536
1 HYDT 兑换 GBP
0.7575768
1 HYDT 兑换 EUR
0.9072216
1 HYDT 兑换 USD
$0.93528
1 HYDT 兑换 MYR
RM4.1994072
1 HYDT 兑换 TRY
33.1182648
1 HYDT 兑换 JPY
¥147.7929456
1 HYDT 兑换 RUB
95.6230272
1 HYDT 兑换 INR
80.527608
1 HYDT 兑换 IDR
Rp15,085.1591784
1 HYDT 兑换 PHP
54.8167608
1 HYDT 兑换 EGP
￡E.47.278404
1 HYDT 兑换 BRL
R$5.705208
1 HYDT 兑换 CAD
C$1.3468032
1 HYDT 兑换 BDT
114.0854544
1 HYDT 兑换 NGN
1,450.0394064
1 HYDT 兑换 UAH
39.5436384
1 HYDT 兑换 VES
Bs49.56984
1 HYDT 兑换 PKR
Rs260.4474216
1 HYDT 兑换 KZT
493.547256
1 HYDT 兑换 THB
฿32.4448632
1 HYDT 兑换 TWD
NT$30.8922984
1 HYDT 兑换 CHF
Fr0.8511048
1 HYDT 兑换 HKD
HK$7.2764784
1 HYDT 兑换 MAD
.د.م9.3902112