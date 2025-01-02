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Hydration 价格 (HDX)

USD

Hydration (HDX) 实时价格图表

$0.0113477
$0.0113477$0.0113477
+8.20%(1D)

今天 Hydration (HDX) 的价格

今天 Hydration (HDX) 的实时价格为 0.0113477 USD。目前其市值为 $ 42.46M USD。HDX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hydration 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 48.89K USD
- Hydration 当天价格变化为 +8.27%
- 其循环供应量为 3.74B USD

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Hydration (HDX) 价格表现 USD

今天内，Hydration 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00086676
在过去30天内，Hydration 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018960815
在过去60天内，Hydration 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0121314334
在过去90天内，Hydration 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.006051051888847202

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00086676+8.27%
30天$ -0.0018960815-16.70%
60天$ +0.0121314334+106.91%
90天$ +0.006051051888847202+114.24%

Hydration (HDX) 价格分析

Hydration 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01048094
$ 0.01048094$ 0.01048094

$ 0.01136242
$ 0.01136242$ 0.01136242

$ 0.03993264
$ 0.03993264$ 0.03993264

+0.21%

+8.27%

+0.22%

Hydration (HDX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 42.46M
$ 42.46M$ 42.46M

$ 48.89K
$ 48.89K$ 48.89K

3.74B
3.74B 3.74B

什么是Hydration (HDX)

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Hydration (HDX) 资源

官网

大家还在问：关于 Hydration (HDX) 的其他问题

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HDX 兑换为当地货币

1 HDX 兑换 AUD
A$0.01815632
1 HDX 兑换 GBP
0.00907816
1 HDX 兑换 EUR
0.010893792
1 HDX 兑换 USD
$0.0113477
1 HDX 兑换 MYR
RM0.050724219
1 HDX 兑换 TRY
0.400687287
1 HDX 兑换 JPY
¥1.783064101
1 HDX 兑换 RUB
1.265155073
1 HDX 兑换 INR
0.972951798
1 HDX 兑换 IDR
Rp183.027393731
1 HDX 兑换 PHP
0.657258784
1 HDX 兑换 EGP
￡E.0.576349683
1 HDX 兑换 BRL
R$0.072057895
1 HDX 兑换 CAD
C$0.016340688
1 HDX 兑换 BDT
1.35605015
1 HDX 兑换 NGN
17.566012646
1 HDX 兑换 UAH
0.477284262
1 HDX 兑换 VES
Bs0.5787327
1 HDX 兑换 PKR
Rs3.160901835
1 HDX 兑换 KZT
5.956748161
1 HDX 兑换 THB
฿0.388885679
1 HDX 兑换 TWD
NT$0.373112376
1 HDX 兑换 CHF
Fr0.01021293
1 HDX 兑换 HKD
HK$0.088171629
1 HDX 兑换 MAD
.د.م0.11461177