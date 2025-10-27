Hydrated Dollar（HOLLAR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.998561 $ 0.998561 $ 0.998561 24H最低价 $ 0.999742 $ 0.999742 $ 0.999742 24H最高价 24H最低价 $ 0.998561$ 0.998561 $ 0.998561 24H最高价 $ 0.999742$ 0.999742 $ 0.999742 历史最高 $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 最低价 $ 0.976486$ 0.976486 $ 0.976486 涨跌幅（1H） -0.00% 涨跌幅（1D） -0.01% 漲跌幅（7D） +0.11% 漲跌幅（7D） +0.11%

Hydrated Dollar（HOLLAR）当前实时价格为 $0.999105。过去 24 小时内，HOLLAR 的交易价格在 $ 0.998561 至 $ 0.999742 之间波动，市场活跃度显著。HOLLAR 的历史最高价为 $ 1.019，历史最低价为 $ 0.976486。

从短期表现来看，HOLLAR 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 -0.01%，过去 7 天内累计变动为 +0.11%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Hydrated Dollar（HOLLAR）市场信息

市值 $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M 流通量 3.46M 3.46M 3.46M 总供应量 3,464,592.0 3,464,592.0 3,464,592.0

Hydrated Dollar 的当前市值为 $ 3.46M, 它过去 24 小时的交易量为 --。HOLLAR 的流通量为 3.46M，总供应量是 3464592.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.46M。