Hydra 今日价格

Hydra (HYDRA) 今日实时价格为 $ 0.02617675，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 HYDRA 兑 USD 的汇率为 $ 0.02617675 每 HYDRA。

Hydra 目前市值在 $ 786,697 排名第 #-，流通供应量为 30.05M HYDRA。过去 24 小时内，HYDRA 的交易价格在 $ 0.02617139（低点）和 $ 0.02637871（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 51.99，而历史最低价为 $ 0.0203534。

短期表现方面，HYDRA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.76%。过去一天，总交易量达到 $ 102.24。

Hydra（HYDRA）市场信息

市值 $ 786.70K$ 786.70K $ 786.70K 成交量（24H） $ 102.24$ 102.24 $ 102.24 完全稀释市值 $ 849.51K$ 849.51K $ 849.51K 流通量 30.05M 30.05M 30.05M 总供应量 32,452,915.59791956 32,452,915.59791956 32,452,915.59791956

Hydra 的当前市值为 $ 786.70K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 102.24。HYDRA 的流通量为 30.05M，总供应量是 32452915.59791956，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 849.51K。