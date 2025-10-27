HAiO（HAIO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01987817 $ 0.01987817 $ 0.01987817 24H最低价 $ 0.02144019 $ 0.02144019 $ 0.02144019 24H最高价 24H最低价 $ 0.01987817$ 0.01987817 $ 0.01987817 24H最高价 $ 0.02144019$ 0.02144019 $ 0.02144019 历史最高 $ 0.04475526$ 0.04475526 $ 0.04475526 最低价 $ 0.01719764$ 0.01719764 $ 0.01719764 涨跌幅（1H） +0.58% 涨跌幅（1D） -2.05% 漲跌幅（7D） -6.26% 漲跌幅（7D） -6.26%

HAiO（HAIO）当前实时价格为 $0.02059037。过去 24 小时内，HAIO 的交易价格在 $ 0.01987817 至 $ 0.02144019 之间波动，市场活跃度显著。HAIO 的历史最高价为 $ 0.04475526，历史最低价为 $ 0.01719764。

从短期表现来看，HAIO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.58%，过去 24 小时内变动为 -2.05%，过去 7 天内累计变动为 -6.26%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

HAiO（HAIO）市场信息

市值 $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 20.61M$ 20.61M $ 20.61M 流通量 292.98M 292.98M 292.98M 总供应量 999,987,464.9381567 999,987,464.9381567 999,987,464.9381567

HAiO 的当前市值为 $ 6.04M, 它过去 24 小时的交易量为 --。HAIO 的流通量为 292.98M，总供应量是 999987464.9381567，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.61M。