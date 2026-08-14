Greyhound 今日价格

Greyhound (GH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.16%。当前 GH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GH。

Greyhound 目前市值在 $ 73,611 排名第 #-，流通供应量为 999.99M GH。过去 24 小时内，GH 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01164639，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GH 在过去一小时内波动了 +0.17%，过去7 天内波动了 +6.97%。过去一天，总交易量达到 --。

Greyhound（GH）市场信息

市值 $ 73.61K$ 73.61K $ 73.61K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 73.61K$ 73.61K $ 73.61K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,992,297.186454 999,992,297.186454 999,992,297.186454

Greyhound 的当前市值为 $ 73.61K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GH 的流通量为 999.99M，总供应量是 999992297.186454，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 73.61K。