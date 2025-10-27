Gomble（GM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.010293 24H最高价 $ 0.01038777 历史最高 $ 0.06274 最低价 $ 0.00848022 涨跌幅（1H） +0.20% 涨跌幅（1D） +0.17% 漲跌幅（7D） +2.83%

Gomble（GM）当前实时价格为 $0.01035279。过去 24 小时内，GM 的交易价格在 $ 0.010293 至 $ 0.01038777 之间波动，市场活跃度显著。GM 的历史最高价为 $ 0.06274，历史最低价为 $ 0.00848022。

从短期表现来看，GM 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.20%，过去 24 小时内变动为 +0.17%，过去 7 天内累计变动为 +2.83%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Gomble（GM）市场信息

市值 $ 2.86M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 10.35M 流通量 276.03M 总供应量 1,000,000,000.0

Gomble 的当前市值为 $ 2.86M, 它过去 24 小时的交易量为 --。GM 的流通量为 276.03M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.35M。