GIGAETH（GETH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 3,930.36 $ 3,930.36 $ 3,930.36 24H最低价 $ 4,178.17 $ 4,178.17 $ 4,178.17 24H最高价 24H最低价 $ 3,930.36$ 3,930.36 $ 3,930.36 24H最高价 $ 4,178.17$ 4,178.17 $ 4,178.17 历史最高 $ 4,864.9$ 4,864.9 $ 4,864.9 最低价 $ 2,597.03$ 2,597.03 $ 2,597.03 涨跌幅（1H） +0.00% 涨跌幅（1D） +5.47% 漲跌幅（7D） +4.76% 漲跌幅（7D） +4.76%

GIGAETH（GETH）当前实时价格为 $4,172.22。过去 24 小时内，GETH 的交易价格在 $ 3,930.36 至 $ 4,178.17 之间波动，市场活跃度显著。GETH 的历史最高价为 $ 4,864.9，历史最低价为 $ 2,597.03。

从短期表现来看，GETH 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.00%，过去 24 小时内变动为 +5.47%，过去 7 天内累计变动为 +4.76%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GIGAETH（GETH）市场信息

市值 $ 15.89M$ 15.89M $ 15.89M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15.89M$ 15.89M $ 15.89M 流通量 3.81K 3.81K 3.81K 总供应量 3,808.782348878556 3,808.782348878556 3,808.782348878556

GIGAETH 的当前市值为 $ 15.89M, 它过去 24 小时的交易量为 --。GETH 的流通量为 3.81K，总供应量是 3808.782348878556，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.89M。