GameZone 价格 (GZONE)
今天 GameZone (GZONE) 的实时价格为 0.00243022 USD。目前其市值为 $ 1.02M USD。GZONE 兑换 USD 的价格为实时更新。
GameZone 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- GameZone 当天价格变化为 -0.64%
- 其循环供应量为 421.55M USD
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今天内，GameZone 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，GameZone 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003093742。
在过去60天内，GameZone 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004633202。
在过去90天内，GameZone 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001563428473251027。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.64%
|30天
|$ -0.0003093742
|-12.73%
|60天
|$ -0.0004633202
|-19.06%
|90天
|$ -0.001563428473251027
|-39.14%
GameZone 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.00%
-0.64%
-4.43%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Besides being the paragon blockchain gaming platform, #GAMEZONE offers it's community countless opportunities with a plethora of rewards: early access to groundbreaking new game releases, gaming tokens and NFTs, play-to-earn opportunities, scholarships, advantageous tutorials, and SO MUCH MORE!
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|1 GZONE 兑换 VND
₫63.9512393
|1 GZONE 兑换 AUD
A$0.0036939344
|1 GZONE 兑换 GBP
￡0.0017740606
|1 GZONE 兑换 EUR
€0.0020899892
|1 GZONE 兑换 USD
$0.00243022
|1 GZONE 兑换 MYR
RM0.0103041328
|1 GZONE 兑换 TRY
₺0.095750668
|1 GZONE 兑换 JPY
¥0.3513369054
|1 GZONE 兑换 RUB
₽0.190529248
|1 GZONE 兑换 INR
₹0.209606475
|1 GZONE 兑换 IDR
Rp39.8396657568
|1 GZONE 兑换 KRW
₩3.315427635
|1 GZONE 兑换 PHP
₱0.1378906828
|1 GZONE 兑换 EGP
￡E.0.1218512308
|1 GZONE 兑换 BRL
R$0.0133419078
|1 GZONE 兑换 CAD
C$0.003280797
|1 GZONE 兑换 BDT
৳0.2970700928
|1 GZONE 兑换 NGN
₦3.7561237298
|1 GZONE 兑换 UAH
₴0.1009270366
|1 GZONE 兑换 VES
Bs0.24788244
|1 GZONE 兑换 PKR
Rs0.688238304
|1 GZONE 兑换 KZT
₸1.245609261
|1 GZONE 兑换 THB
฿0.0790064522
|1 GZONE 兑换 TWD
NT$0.0716185834
|1 GZONE 兑换 AED
د.إ0.0089189074
|1 GZONE 兑换 CHF
Fr0.0019684782
|1 GZONE 兑换 HKD
HK$0.0190529248
|1 GZONE 兑换 MAD
.د.م0.022115002
|1 GZONE 兑换 MXN
$0.0460040646