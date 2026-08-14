GAIMIN 今日价格

GAIMIN (GMRX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.00%。当前 GMRX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GMRX。

GAIMIN 目前市值在 $ 507,846 排名第 #-，流通供应量为 57.45B GMRX。过去 24 小时内，GMRX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03290951，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GMRX 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 +2.52%。过去一天，总交易量达到 --。

GAIMIN（GMRX）市场信息

市值 $ 507.85K$ 507.85K $ 507.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 823.49K$ 823.49K $ 823.49K 流通量 57.45B 57.45B 57.45B 总供应量 93,148,936,399.82855 93,148,936,399.82855 93,148,936,399.82855

GAIMIN 的当前市值为 $ 507.85K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GMRX 的流通量为 57.45B，总供应量是 93148936399.82855，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 823.49K。