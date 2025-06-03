FROK 价格 (FROK)
今天 FROK (FROK) 的实时价格为 0.0457133 USD。目前其市值为 $ 9.18M USD。FROK 兑换 USD 的价格为实时更新。
FROK 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- FROK 当天价格变化为 -3.13%
- 其循环供应量为 200.92M USD
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今天内，FROK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00148147778693617。
在过去30天内，FROK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0173247281。
在过去60天内，FROK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0178985397。
在过去90天内，FROK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.009026314702720974。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00148147778693617
|-3.13%
|30天
|$ -0.0173247281
|-37.89%
|60天
|$ +0.0178985397
|+39.15%
|90天
|$ +0.009026314702720974
|+24.60%
FROK 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.09%
-3.13%
-30.21%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The FROK project is building towards a future where intelligence (test-time compute) is priced and distributed similarly to blockspace and gas markets. The ultimate form-factor Frok seeks to enable is pay-per-use, raw intelligence. From just-in-time created features to code runtime environments and more, Frok aims to cater to the needs of power users, with a distinct focus on speed and ergonomics.
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|1 FROK 兑换 VND
₫1,202.9454895
|1 FROK 兑换 AUD
A$0.070398482
|1 FROK 兑换 GBP
￡0.033370709
|1 FROK 兑换 EUR
€0.039770571
|1 FROK 兑换 USD
$0.0457133
|1 FROK 兑换 MYR
RM0.193824392
|1 FROK 兑换 TRY
₺1.789675695
|1 FROK 兑换 JPY
¥6.530144905
|1 FROK 兑换 RUB
₽3.596265311
|1 FROK 兑换 INR
₹3.911687081
|1 FROK 兑换 IDR
Rp749.398240752
|1 FROK 兑换 KRW
₩62.792703146
|1 FROK 兑换 PHP
₱2.543488012
|1 FROK 兑换 EGP
￡E.2.271036744
|1 FROK 兑换 BRL
R$0.259194411
|1 FROK 兑换 CAD
C$0.062627221
|1 FROK 兑换 BDT
৳5.571994137
|1 FROK 兑换 NGN
₦72.216499941
|1 FROK 兑换 UAH
₴1.900301881
|1 FROK 兑换 VES
Bs4.3884768
|1 FROK 兑换 PKR
Rs12.858694157
|1 FROK 兑换 KZT
₸23.32292566
|1 FROK 兑换 THB
฿1.487053649
|1 FROK 兑换 TWD
NT$1.370941867
|1 FROK 兑换 AED
د.إ0.167767811
|1 FROK 兑换 CHF
Fr0.037027773
|1 FROK 兑换 HKD
HK$0.358392272
|1 FROK 兑换 MAD
.د.م0.419648094
|1 FROK 兑换 MXN
$0.878152493