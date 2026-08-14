Freedom 今日价格

Freedom (FREE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 FREE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FREE。

Freedom 目前市值在 $ 17,535.39 排名第 #-，流通供应量为 983.31M FREE。过去 24 小时内，FREE 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00837922，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FREE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.27%。过去一天，总交易量达到 --。

Freedom（FREE）市场信息

市值 $ 17.54K$ 17.54K $ 17.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.65K$ 17.65K $ 17.65K 流通量 983.31M 983.31M 983.31M 总供应量 999,998,029.748743 999,998,029.748743 999,998,029.748743

Freedom 的当前市值为 $ 17.54K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FREE 的流通量为 983.31M，总供应量是 999998029.748743，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.65K。