Fold 价格 (FLD)
今天 Fold (FLD) 的实时价格为 0.00291879 USD。目前其市值为 $ 3.03M USD。FLD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Fold 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.90K USD
- Fold 当天价格变化为 +13.24%
- 其循环供应量为 1.04B USD
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今天内，Fold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00034123。
在过去30天内，Fold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001315451。
在过去60天内，Fold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0110540233。
在过去90天内，Fold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001879078583648917。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00034123
|+13.24%
|30天
|$ -0.0001315451
|-4.50%
|60天
|$ +0.0110540233
|+378.72%
|90天
|$ +0.001879078583648917
|+180.73%
Fold 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.14%
+13.24%
+6.45%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$FLD is the token that powers the entire LabNinety1 ecosystem. NFT token "miners" through Ninety1NFT allow for the fair distribution of $FLD over a 26 year emission schedule. These NFTs are auto-staked, as is $FLD. Selected LPs are qualified for staking emissions as well and can be staked on the Ninety1.io dAPP. The initial ciculating supply of $FLD was ZERO. There are no team tokens, presales, or unlocks.
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|1 FLD 兑换 AUD
A$0.0046992519
|1 FLD 兑换 GBP
￡0.002335032
|1 FLD 兑换 EUR
€0.0028020384
|1 FLD 兑换 USD
$0.00291879
|1 FLD 兑换 MYR
RM0.0130469913
|1 FLD 兑换 TRY
₺0.1030624749
|1 FLD 兑换 JPY
¥0.4586294727
|1 FLD 兑换 RUB
₽0.32398569
|1 FLD 兑换 INR
₹0.2503446183
|1 FLD 兑换 IDR
Rp47.0772514737
|1 FLD 兑换 PHP
₱0.168997941
|1 FLD 兑换 EGP
￡E.0.1481285925
|1 FLD 兑换 BRL
R$0.0185343165
|1 FLD 兑换 CAD
C$0.0042030576
|1 FLD 兑换 BDT
৳0.348795405
|1 FLD 兑换 NGN
₦4.5182285442
|1 FLD 兑换 UAH
₴0.1227643074
|1 FLD 兑换 VES
Bs0.14885829
|1 FLD 兑换 PKR
Rs0.8130289545
|1 FLD 兑换 KZT
₸1.5321604347
|1 FLD 兑换 THB
฿0.1000269333
|1 FLD 兑换 TWD
NT$0.0959990031
|1 FLD 兑换 CHF
Fr0.002626911
|1 FLD 兑换 HKD
HK$0.0226789983
|1 FLD 兑换 MAD
.د.م0.029479779