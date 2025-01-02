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Fold 价格 (FLD)

USD

Fold (FLD) 实时价格图表

$0.00291879
$0.00291879$0.00291879
+13.20%(1D)

今天 Fold (FLD) 的价格

今天 Fold (FLD) 的实时价格为 0.00291879 USD。目前其市值为 $ 3.03M USD。FLD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Fold 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.90K USD
- Fold 当天价格变化为 +13.24%
- 其循环供应量为 1.04B USD

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Fold (FLD) 价格表现 USD

今天内，Fold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00034123
在过去30天内，Fold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001315451
在过去60天内，Fold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0110540233
在过去90天内，Fold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001879078583648917

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00034123+13.24%
30天$ -0.0001315451-4.50%
60天$ +0.0110540233+378.72%
90天$ +0.001879078583648917+180.73%

Fold (FLD) 价格分析

Fold 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00257604
$ 0.00257604$ 0.00257604

$ 0.00291508
$ 0.00291508$ 0.00291508

$ 0.00856556
$ 0.00856556$ 0.00856556

+1.14%

+13.24%

+6.45%

Fold (FLD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

$ 18.90K
$ 18.90K$ 18.90K

1.04B
1.04B 1.04B

什么是Fold (FLD)

$FLD is the token that powers the entire LabNinety1 ecosystem. NFT token "miners" through Ninety1NFT allow for the fair distribution of $FLD over a 26 year emission schedule. These NFTs are auto-staked, as is $FLD. Selected LPs are qualified for staking emissions as well and can be staked on the Ninety1.io dAPP. The initial ciculating supply of $FLD was ZERO. There are no team tokens, presales, or unlocks.

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Fold (FLD) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Fold (FLD) 的其他问题

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FLD 兑换为当地货币

1 FLD 兑换 AUD
A$0.0046992519
1 FLD 兑换 GBP
0.002335032
1 FLD 兑换 EUR
0.0028020384
1 FLD 兑换 USD
$0.00291879
1 FLD 兑换 MYR
RM0.0130469913
1 FLD 兑换 TRY
0.1030624749
1 FLD 兑换 JPY
¥0.4586294727
1 FLD 兑换 RUB
0.32398569
1 FLD 兑换 INR
0.2503446183
1 FLD 兑换 IDR
Rp47.0772514737
1 FLD 兑换 PHP
0.168997941
1 FLD 兑换 EGP
￡E.0.1481285925
1 FLD 兑换 BRL
R$0.0185343165
1 FLD 兑换 CAD
C$0.0042030576
1 FLD 兑换 BDT
0.348795405
1 FLD 兑换 NGN
4.5182285442
1 FLD 兑换 UAH
0.1227643074
1 FLD 兑换 VES
Bs0.14885829
1 FLD 兑换 PKR
Rs0.8130289545
1 FLD 兑换 KZT
1.5321604347
1 FLD 兑换 THB
฿0.1000269333
1 FLD 兑换 TWD
NT$0.0959990031
1 FLD 兑换 CHF
Fr0.002626911
1 FLD 兑换 HKD
HK$0.0226789983
1 FLD 兑换 MAD
.د.م0.029479779