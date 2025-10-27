Flyte AI（FLYTE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0.00126573 $ 0.00126573 $ 0.00126573 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0.00126573$ 0.00126573 $ 0.00126573 历史最高 $ 0.00254651$ 0.00254651 $ 0.00254651 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +4.00% 涨跌幅（1D） +29.87% 漲跌幅（7D） +48.46% 漲跌幅（7D） +48.46%

Flyte AI（FLYTE）当前实时价格为 $0.00127108。过去 24 小时内，FLYTE 的交易价格在 $ 0 至 $ 0.00126573 之间波动，市场活跃度显著。FLYTE 的历史最高价为 $ 0.00254651，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，FLYTE 在过去 1 小时内的价格变动为 +4.00%，过去 24 小时内变动为 +29.87%，过去 7 天内累计变动为 +48.46%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Flyte AI（FLYTE）市场信息

市值 $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Flyte AI 的当前市值为 $ 1.27M, 它过去 24 小时的交易量为 --。FLYTE 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.27M。