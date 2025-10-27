Flagship by Virtuals（FYI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00505536 24H最高价 $ 0.00663823 历史最高 $ 0.02405088 最低价 $ 0.00218454 涨跌幅（1H） -1.32% 涨跌幅（1D） +16.88% 漲跌幅（7D） +95.24%

Flagship by Virtuals（FYI）当前实时价格为 $0.00646736。过去 24 小时内，FYI 的交易价格在 $ 0.00505536 至 $ 0.00663823 之间波动，市场活跃度显著。FYI 的历史最高价为 $ 0.02405088，历史最低价为 $ 0.00218454。

从短期表现来看，FYI 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.32%，过去 24 小时内变动为 +16.88%，过去 7 天内累计变动为 +95.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Flagship by Virtuals（FYI）市场信息

市值 $ 631.10K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 6.44M 流通量 97.99M 总供应量 1,000,000,000.0

Flagship by Virtuals 的当前市值为 $ 631.10K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FYI 的流通量为 97.99M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.44M。