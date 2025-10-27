EVANA（EVANA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.90% 涨跌幅（1D） +6.23% 漲跌幅（7D） -18.05% 漲跌幅（7D） -18.05%

EVANA（EVANA）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，EVANA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。EVANA 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，EVANA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.90%，过去 24 小时内变动为 +6.23%，过去 7 天内累计变动为 -18.05%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

EVANA（EVANA）市场信息

市值 $ 87.30K$ 87.30K $ 87.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 87.30K$ 87.30K $ 87.30K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

EVANA 的当前市值为 $ 87.30K, 它过去 24 小时的交易量为 --。EVANA 的流通量为 10.00B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 87.30K。