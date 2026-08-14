Etherex 今日价格

Etherex (REX) 今日实时价格为 $ 0.00523019，过去 24 小时内变化了 3.73%。当前 REX 兑 USD 的汇率为 $ 0.00523019 每 REX。

Etherex 目前市值在 $ 300,911 排名第 #-，流通供应量为 57.53M REX。过去 24 小时内，REX 的交易价格在 $ 0.0047142（低点）和 $ 0.0054538（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.623872，而历史最低价为 $ 0.00371707。

短期表现方面，REX 在过去一小时内波动了 +0.14%，过去7 天内波动了 +10.31%。过去一天，总交易量达到 $ 1.42K。

Etherex（REX）市场信息

市值 $ 300.91K$ 300.91K $ 300.91K 成交量（24H） $ 1.42K$ 1.42K $ 1.42K 完全稀释市值 $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M 流通量 57.53M 57.53M 57.53M 总供应量 410,090,244.4102268 410,090,244.4102268 410,090,244.4102268

Etherex 的当前市值为 $ 300.91K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.42K。REX 的流通量为 57.53M，总供应量是 410090244.4102268，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.14M。