Edge Matrix Computing 价格 (EMC)
今天 Edge Matrix Computing (EMC) 的实时价格为 0.00746568 USD。目前其市值为 $ 1.69M USD。EMC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Edge Matrix Computing 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Edge Matrix Computing 当天价格变化为 -0.95%
- 其循环供应量为 225.94M USD
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今天内，Edge Matrix Computing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Edge Matrix Computing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0020558571。
在过去60天内，Edge Matrix Computing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0022982319。
在过去90天内，Edge Matrix Computing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00535807240152009。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.95%
|30天
|$ -0.0020558571
|-27.53%
|60天
|$ -0.0022982319
|-30.78%
|90天
|$ -0.00535807240152009
|-41.78%
Edge Matrix Computing 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.38%
-0.95%
-22.73%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 EMC 兑换 VND
₫196.4593692
|1 EMC 兑换 AUD
A$0.0114971472
|1 EMC 兑换 GBP
￡0.0055246032
|1 EMC 兑换 EUR
€0.0064951416
|1 EMC 兑换 USD
$0.00746568
|1 EMC 兑换 MYR
RM0.0316544832
|1 EMC 兑换 TRY
₺0.292281372
|1 EMC 兑换 JPY
¥1.0684881216
|1 EMC 兑换 RUB
₽0.5878476432
|1 EMC 兑换 INR
₹0.6391368648
|1 EMC 兑换 IDR
Rp122.3881771392
|1 EMC 兑换 KRW
₩10.2833022888
|1 EMC 兑换 PHP
₱0.4156890624
|1 EMC 兑换 EGP
￡E.0.3707456688
|1 EMC 兑换 BRL
R$0.0423304056
|1 EMC 兑换 CAD
C$0.0102279816
|1 EMC 兑换 BDT
৳0.9126047232
|1 EMC 兑换 NGN
₦11.8127214936
|1 EMC 兑换 UAH
₴0.310199004
|1 EMC 兑换 VES
Bs0.71670528
|1 EMC 兑换 PKR
Rs2.1000211272
|1 EMC 兑换 KZT
₸3.8245932072
|1 EMC 兑换 THB
฿0.2433065112
|1 EMC 兑换 TWD
NT$0.2240450568
|1 EMC 兑换 AED
د.إ0.0273990456
|1 EMC 兑换 CHF
Fr0.0061218576
|1 EMC 兑换 HKD
HK$0.0585309312
|1 EMC 兑换 MAD
.د.م0.0686095992
|1 EMC 兑换 MXN
$0.1436396832