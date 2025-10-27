Dialectic USD Vault（DUSD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24H最低价 $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24H最高价 24H最低价 $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 24H最高价 $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 历史最高 $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 最低价 $ 0.999002$ 0.999002 $ 0.999002 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -0.02% 漲跌幅（7D） +0.04% 漲跌幅（7D） +0.04%

Dialectic USD Vault（DUSD）当前实时价格为 $1.004。过去 24 小时内，DUSD 的交易价格在 $ 1.004 至 $ 1.004 之间波动，市场活跃度显著。DUSD 的历史最高价为 $ 1.007，历史最低价为 $ 0.999002。

从短期表现来看，DUSD 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 -0.02%，过去 7 天内累计变动为 +0.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Dialectic USD Vault（DUSD）市场信息

市值 $ 40.15M$ 40.15M $ 40.15M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 40.15M$ 40.15M $ 40.15M 流通量 40.00M 40.00M 40.00M 总供应量 39,999,999.05189342 39,999,999.05189342 39,999,999.05189342

Dialectic USD Vault 的当前市值为 $ 40.15M, 它过去 24 小时的交易量为 --。DUSD 的流通量为 40.00M，总供应量是 39999999.05189342，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 40.15M。