Demex 今日价格

Demex (DMX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,24%。当前 DMX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DMX。

Demex 目前市值在 $ 255 550 排名第 #-，流通供应量为 1,72B DMX。过去 24 小时内，DMX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,103084，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DMX 在过去一小时内波动了 0,00%，过去7 天内波动了 +1,28%。过去一天，总交易量达到 $ 6,06。

Demex（DMX）市场信息

市值 $ 255,55K$ 255,55K $ 255,55K 成交量（24H） $ 6,06$ 6,06 $ 6,06 完全稀释市值 $ 320,80K$ 320,80K $ 320,80K 流通量 1,72B 1,72B 1,72B 总供应量 2 160 000 000,0 2 160 000 000,0 2 160 000 000,0

Demex 的当前市值为 $ 255,55K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6,06。DMX 的流通量为 1,72B，总供应量是 2160000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 320,80K。