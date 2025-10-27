Decrypting（DCRYPT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00311664 $ 0.00311664 $ 0.00311664 24H最低价 $ 0.00326539 $ 0.00326539 $ 0.00326539 24H最高价 24H最低价 $ 0.00311664$ 0.00311664 $ 0.00311664 24H最高价 $ 0.00326539$ 0.00326539 $ 0.00326539 历史最高 $ 0.01196398$ 0.01196398 $ 0.01196398 最低价 $ 0.00271012$ 0.00271012 $ 0.00271012 涨跌幅（1H） +0.58% 涨跌幅（1D） +3.20% 漲跌幅（7D） -6.19% 漲跌幅（7D） -6.19%

Decrypting（DCRYPT）当前实时价格为 $0.00327126。过去 24 小时内，DCRYPT 的交易价格在 $ 0.00311664 至 $ 0.00326539 之间波动，市场活跃度显著。DCRYPT 的历史最高价为 $ 0.01196398，历史最低价为 $ 0.00271012。

从短期表现来看，DCRYPT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.58%，过去 24 小时内变动为 +3.20%，过去 7 天内累计变动为 -6.19%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Decrypting（DCRYPT）市场信息

市值 $ 172.32K$ 172.32K $ 172.32K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 327.13K$ 327.13K $ 327.13K 流通量 52.68M 52.68M 52.68M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Decrypting 的当前市值为 $ 172.32K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DCRYPT 的流通量为 52.68M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 327.13K。