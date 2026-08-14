DeCoin Flow 今日价格

DeCoin Flow (DCF) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.78%。当前 DCF 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DCF。

DeCoin Flow 目前市值在 $ 122,130 排名第 #-，流通供应量为 161.00M DCF。过去 24 小时内，DCF 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02308975，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DCF 在过去一小时内波动了 -0.23%，过去7 天内波动了 -23.74%。过去一天，总交易量达到 $ 9.09K。

DeCoin Flow（DCF）市场信息

市值 $ 122.13K$ 122.13K $ 122.13K 成交量（24H） $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K 完全稀释市值 $ 254.17K$ 254.17K $ 254.17K 流通量 161.00M 161.00M 161.00M 总供应量 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

DeCoin Flow 的当前市值为 $ 122.13K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.09K。DCF 的流通量为 161.00M，总供应量是 2000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 254.17K。