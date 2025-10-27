Cybercentry（CENTRY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00069909 $ 0.00069909 $ 0.00069909 24H最低价 $ 0.00096243 $ 0.00096243 $ 0.00096243 24H最高价 24H最低价 $ 0.00069909$ 0.00069909 $ 0.00069909 24H最高价 $ 0.00096243$ 0.00096243 $ 0.00096243 历史最高 $ 0.00158644$ 0.00158644 $ 0.00158644 最低价 $ 0.00014061$ 0.00014061 $ 0.00014061 涨跌幅（1H） +13.94% 涨跌幅（1D） +19.19% 漲跌幅（7D） +262.28% 漲跌幅（7D） +262.28%

Cybercentry（CENTRY）当前实时价格为 $0.0009426。过去 24 小时内，CENTRY 的交易价格在 $ 0.00069909 至 $ 0.00096243 之间波动，市场活跃度显著。CENTRY 的历史最高价为 $ 0.00158644，历史最低价为 $ 0.00014061。

从短期表现来看，CENTRY 在过去 1 小时内的价格变动为 +13.94%，过去 24 小时内变动为 +19.19%，过去 7 天内累计变动为 +262.28%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Cybercentry（CENTRY）市场信息

市值 $ 361.08K$ 361.08K $ 361.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 905.93K$ 905.93K $ 905.93K 流通量 398.58M 398.58M 398.58M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cybercentry 的当前市值为 $ 361.08K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CENTRY 的流通量为 398.58M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 905.93K。