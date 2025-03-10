CryptoBlades 价格 (SKILL)
今天 CryptoBlades (SKILL) 的实时价格为 0.109812 USD。目前其市值为 $ 109.68K USD。SKILL 兑换 USD 的价格为实时更新。
CryptoBlades 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 22.38 USD
- CryptoBlades 当天价格变化为 -3.10%
- 其循环供应量为 1.00M USD
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今天内，CryptoBlades 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0035170266233101。
在过去30天内，CryptoBlades 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0443620164。
在过去60天内，CryptoBlades 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0675894726。
在过去90天内，CryptoBlades 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2525108519561146。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0035170266233101
|-3.10%
|30天
|$ -0.0443620164
|-40.39%
|60天
|$ -0.0675894726
|-61.55%
|90天
|$ -0.2525108519561146
|-69.69%
CryptoBlades 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.23%
-3.10%
-9.21%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
CryptoBlades is an NFT blockchain game on Binance Smart Chain
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|1 SKILL 兑换 AUD
A$0.17350296
|1 SKILL 兑换 GBP
￡0.08455524
|1 SKILL 兑换 EUR
€0.10102704
|1 SKILL 兑换 USD
$0.109812
|1 SKILL 兑换 MYR
RM0.48427092
|1 SKILL 兑换 TRY
₺4.00374552
|1 SKILL 兑换 JPY
¥16.25876472
|1 SKILL 兑换 RUB
₽9.77546424
|1 SKILL 兑换 INR
₹9.56901768
|1 SKILL 兑换 IDR
Rp1,800.19643328
|1 SKILL 兑换 PHP
₱6.2812464
|1 SKILL 兑换 EGP
￡E.5.56307592
|1 SKILL 兑换 BRL
R$0.63471336
|1 SKILL 兑换 CAD
C$0.15703116
|1 SKILL 兑换 BDT
৳13.35643356
|1 SKILL 兑换 NGN
₦166.3816518
|1 SKILL 兑换 UAH
₴4.53084312
|1 SKILL 兑换 VES
Bs7.027968
|1 SKILL 兑换 PKR
Rs30.78469608
|1 SKILL 兑换 KZT
₸53.9341638
|1 SKILL 兑换 THB
฿3.70505688
|1 SKILL 兑换 TWD
NT$3.60622608
|1 SKILL 兑换 CHF
Fr0.09663456
|1 SKILL 兑换 HKD
HK$0.85323924
|1 SKILL 兑换 MAD
.د.م1.06847076
|1 SKILL 兑换 MXN
$2.2291836