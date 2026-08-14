Cobot 今日价格

Cobot (COBOT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.17%。当前 COBOT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 COBOT。

Cobot 目前市值在 $ 24,342 排名第 #-，流通供应量为 291.24M COBOT。过去 24 小时内，COBOT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00596208，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，COBOT 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 -24.79%。过去一天，总交易量达到 --。

Cobot（COBOT）市场信息

市值 $ 24.34K$ 24.34K $ 24.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 58.15K$ 58.15K $ 58.15K 流通量 291.24M 291.24M 291.24M 总供应量 695,738,601.4000063 695,738,601.4000063 695,738,601.4000063

Cobot 的当前市值为 $ 24.34K, 它过去 24 小时的交易量为 --。COBOT 的流通量为 291.24M，总供应量是 695738601.4000063，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 58.15K。