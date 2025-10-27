Clankermon（CLANKERMON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00185889$ 0.00185889 $ 0.00185889 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +2.67% 涨跌幅（1D） -0.38% 漲跌幅（7D） +16.80% 漲跌幅（7D） +16.80%

Clankermon（CLANKERMON）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，CLANKERMON 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。CLANKERMON 的历史最高价为 $ 0.00185889，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，CLANKERMON 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.67%，过去 24 小时内变动为 -0.38%，过去 7 天内累计变动为 +16.80%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Clankermon（CLANKERMON）市场信息

市值 $ 853.64K$ 853.64K $ 853.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 853.64K$ 853.64K $ 853.64K 流通量 953.56M 953.56M 953.56M 总供应量 953,558,831.1459543 953,558,831.1459543 953,558,831.1459543

Clankermon 的当前市值为 $ 853.64K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CLANKERMON 的流通量为 953.56M，总供应量是 953558831.1459543，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 853.64K。