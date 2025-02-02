Chicken 价格 (KFC)
今天 Chicken (KFC) 的实时价格为 2.89 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。KFC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Chicken 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.96 USD
- Chicken 当天价格变化为 +2.39%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Chicken 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.067358。
在过去30天内，Chicken 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.8518341470。
在过去60天内，Chicken 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.6088920770。
在过去90天内，Chicken 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.8899989927072623458412。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.067358
|+2.39%
|30天
|$ -0.8518341470
|-29.47%
|60天
|$ -0.6088920770
|-21.06%
|90天
|$ +2.8899989927072623458412
|+286,907,557.72%
Chicken 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+2.39%
-6.01%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
ChickenSwap is completely distinguishable from the existing DEX’s on the market. While adopting the brilliant model of automatic market maker (AMM) and staking mining mechanism from Sushiswap , ChickenSwap is a more simplified, fair, secure, and profitable version of SUSHI that will launch in multiple phases to ensure sustainability.
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|1 KFC 兑换 AUD
A$4.624
|1 KFC 兑换 GBP
￡2.312
|1 KFC 兑换 EUR
€2.7744
|1 KFC 兑换 USD
$2.89
|1 KFC 兑换 MYR
RM12.8605
|1 KFC 兑换 TRY
₺103.173
|1 KFC 兑换 JPY
¥448.4702
|1 KFC 兑换 RUB
₽284.8673
|1 KFC 兑换 INR
₹250.5341
|1 KFC 兑换 IDR
Rp47,377.0416
|1 KFC 兑换 PHP
₱168.8338
|1 KFC 兑换 EGP
￡E.145.1358
|1 KFC 兑换 BRL
R$16.8776
|1 KFC 兑换 CAD
C$4.1905
|1 KFC 兑换 BDT
৳352.869
|1 KFC 兑换 NGN
₦4,466.7551
|1 KFC 兑换 UAH
₴120.6575
|1 KFC 兑换 VES
Bs167.62
|1 KFC 兑换 PKR
Rs807.0325
|1 KFC 兑换 KZT
₸1,499.7366
|1 KFC 兑换 THB
฿97.682
|1 KFC 兑换 TWD
NT$95.1966
|1 KFC 兑换 CHF
Fr2.6299
|1 KFC 兑换 HKD
HK$22.5131
|1 KFC 兑换 MAD
.د.م29.0445