BitcoinII 今日价格

BitcoinII (BC2) 今日实时价格为 $ 0.223807，过去 24 小时内变化了 1.55%。当前 BC2 兑 USD 的汇率为 $ 0.223807 每 BC2。

BitcoinII 目前市值在 $ 553,486 排名第 #-，流通供应量为 2.47M BC2。过去 24 小时内，BC2 的交易价格在 $ 0.221169（低点）和 $ 0.232284（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.89，而历史最低价为 $ 0.153103。

短期表现方面，BC2 在过去一小时内波动了 +0.32%，过去7 天内波动了 -29.61%。过去一天，总交易量达到 $ 109.96K。

BitcoinII（BC2）市场信息

市值 $ 553.49K$ 553.49K $ 553.49K 成交量（24H） $ 109.96K$ 109.96K $ 109.96K 完全稀释市值 $ 553.49K$ 553.49K $ 553.49K 流通量 2.47M 2.47M 2.47M 总供应量 2,473,050.0 2,473,050.0 2,473,050.0

BitcoinII 的当前市值为 $ 553.49K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 109.96K。BC2 的流通量为 2.47M，总供应量是 2473050.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 553.49K。