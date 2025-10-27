BetterTherapy（SN102）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.644159 $ 0.644159 $ 0.644159 24H最低价 $ 0.697355 $ 0.697355 $ 0.697355 24H最高价 24H最低价 $ 0.644159$ 0.644159 $ 0.644159 24H最高价 $ 0.697355$ 0.697355 $ 0.697355 历史最高 $ 0.952224$ 0.952224 $ 0.952224 最低价 $ 0.308385$ 0.308385 $ 0.308385 涨跌幅（1H） +0.93% 涨跌幅（1D） +1.50% 漲跌幅（7D） -12.69% 漲跌幅（7D） -12.69%

BetterTherapy（SN102）当前实时价格为 $0.667462。过去 24 小时内，SN102 的交易价格在 $ 0.644159 至 $ 0.697355 之间波动，市场活跃度显著。SN102 的历史最高价为 $ 0.952224，历史最低价为 $ 0.308385。

从短期表现来看，SN102 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.93%，过去 24 小时内变动为 +1.50%，过去 7 天内累计变动为 -12.69%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BetterTherapy（SN102）市场信息

市值 $ 854.00K$ 854.00K $ 854.00K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 854.00K$ 854.00K $ 854.00K 流通量 1.28M 1.28M 1.28M 总供应量 1,278,185.29310309 1,278,185.29310309 1,278,185.29310309

BetterTherapy 的当前市值为 $ 854.00K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SN102 的流通量为 1.28M，总供应量是 1278185.29310309，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 854.00K。