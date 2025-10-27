basilica 当前实时价格为 3.65 USD。跟踪 SN39 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SN39 价格趋势。basilica 当前实时价格为 3.65 USD。跟踪 SN39 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SN39 价格趋势。

basilica 价格 (SN39)

1 SN39 兑换为 USD 的实时价格：

$3.65
$3.65
+2.10%1D
页面数据最近更新时间：2025-10-27 08:18:25 (UTC+8)

basilica（SN39）价格信息 (USD)

$ 3.53
$ 3.53
$ 3.84
$ 3.84
$ 3.53
$ 3.53

$ 3.84
$ 3.84

$ 15.73
$ 15.73

$ 0.517387
$ 0.517387

-0.66%

+2.15%

-10.81%

-10.81%

basilica（SN39）当前实时价格为 $3.65。过去 24 小时内，SN39 的交易价格在 $ 3.53$ 3.84 之间波动，市场活跃度显著。SN39 的历史最高价为 $ 15.73，历史最低价为 $ 0.517387

从短期表现来看，SN39 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.66%，过去 24 小时内变动为 +2.15%，过去 7 天内累计变动为 -10.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

basilica（SN39）市场信息

$ 9.36M
$ 9.36M

--
--

$ 9.36M
$ 9.36M

2.56M
2.56M

2,562,271.226759343
2,562,271.226759343

basilica 的当前市值为 $ 9.36M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SN39 的流通量为 2.56M，总供应量是 2562271.226759343，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.36M

basilica（SN39）价格历史 USD

今天内，basilica 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.076964
在过去30天内，basilica 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0121815100
在过去60天内，basilica 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.6589034650
在过去90天内，basilica 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.169951751781477

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.076964+2.15%
30天$ -0.0121815100-0.33%
60天$ -1.6589034650-45.44%
90天$ -3.169951751781477-46.48%

什么是basilica (SN39)

Basilica is a decentralized compute marketplace operating as subnet 39 on the Bittensor network. The project provides high-performance GPU compute resources for AI workloads, serving as the infrastructure layer of the Covenant AI ecosystem alongside Templar (SN3) and Grail (SN81). Basilica implements a performance-first approach that prioritizes compute quality and reliability over simple price arbitrage. The platform uses smart contract-based collateral systems to ensure service delivery and incentivize miners to provide high-quality compute resources. The marketplace serves AI researchers, developers, and organizations requiring reliable GPU access for training, fine-tuning, and deploying machine learning models.

basilica (SN39) 资源

basilica 价格预测 (USD)

basilica（SN39）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 basilica（SN39）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 basilica 的长期和短期价格预测。

basilica（SN39）代币经济

了解 basilica（SN39）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 SN39 代币的完整经济学

大家还在问：关于 basilica (SN39) 的其他问题

basilica（SN39）今日价格是多少？
SN39 实时价格为 3.65 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 SN39 兑 USD 的价格是多少？
当前 SN39 兑 USD 的价格为 $ 3.65。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
basilica 的市值是多少？
SN39 的市值为 $ 9.36M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
SN39 的流通供应量是多少？
SN39 的流通供应量为 2.56M USD
SN39 的历史最高价（ATH）是多少？
SN39 的历史最高价是 15.73 USD
SN39 的历史最低价（ATL）是多少？
SN39 的历史最低价是 0.517387 USD
SN39 的交易量是多少？
SN39 的 24 小时实时交易量为 -- USD
SN39 今年会涨吗？
SN39 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 SN39 价格预测 获取更深入的分析。
