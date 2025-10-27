basilica（SN39）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 3.53 $ 3.53 $ 3.53 24H最低价 $ 3.84 $ 3.84 $ 3.84 24H最高价 24H最低价 $ 3.53$ 3.53 $ 3.53 24H最高价 $ 3.84$ 3.84 $ 3.84 历史最高 $ 15.73$ 15.73 $ 15.73 最低价 $ 0.517387$ 0.517387 $ 0.517387 涨跌幅（1H） -0.66% 涨跌幅（1D） +2.15% 漲跌幅（7D） -10.81% 漲跌幅（7D） -10.81%

basilica（SN39）当前实时价格为 $3.65。过去 24 小时内，SN39 的交易价格在 $ 3.53 至 $ 3.84 之间波动，市场活跃度显著。SN39 的历史最高价为 $ 15.73，历史最低价为 $ 0.517387。

从短期表现来看，SN39 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.66%，过去 24 小时内变动为 +2.15%，过去 7 天内累计变动为 -10.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

basilica（SN39）市场信息

市值 $ 9.36M$ 9.36M $ 9.36M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.36M$ 9.36M $ 9.36M 流通量 2.56M 2.56M 2.56M 总供应量 2,562,271.226759343 2,562,271.226759343 2,562,271.226759343

basilica 的当前市值为 $ 9.36M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SN39 的流通量为 2.56M，总供应量是 2562271.226759343，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.36M。