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Based Chad 价格 (CHAD)

USD

Based Chad (CHAD) 实时价格图表

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+10.00%(1D)

今天 Based Chad (CHAD) 的价格

今天 Based Chad (CHAD) 的实时价格为 0.0000764 USD。目前其市值为 $ 5.30M USD。CHAD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Based Chad 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 134.02K USD
- Based Chad 当天价格变化为 +9.98%
- 其循环供应量为 69.42B USD

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Based Chad (CHAD) 价格表现 USD

今天内，Based Chad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Based Chad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000256236
在过去60天内，Based Chad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000166985
在过去90天内，Based Chad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000060697091749917432

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+9.98%
30天$ -0.0000256236-33.53%
60天$ -0.0000166985-21.85%
90天$ +0.000060697091749917432+386.53%

Based Chad (CHAD) 价格分析

Based Chad 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00006748
$ 0.00006748$ 0.00006748

$ 0.00009187
$ 0.00009187$ 0.00009187

$ 0.00026802
$ 0.00026802$ 0.00026802

-12.98%

+9.98%

+93.21%

Based Chad (CHAD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.30M
$ 5.30M$ 5.30M

$ 134.02K
$ 134.02K$ 134.02K

69.42B
69.42B 69.42B

什么是Based Chad (CHAD)

Wake Up. Chad Harder. Repeat.

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Based Chad (CHAD) 资源

白皮书
官网

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CHAD 兑换为当地货币

1 CHAD 兑换 AUD
A$0.00012224
1 CHAD 兑换 GBP
0.00006112
1 CHAD 兑换 EUR
0.000073344
1 CHAD 兑换 USD
$0.0000764
1 CHAD 兑换 MYR
RM0.000341508
1 CHAD 兑换 TRY
0.002697684
1 CHAD 兑换 JPY
¥0.011980284
1 CHAD 兑换 RUB
0.008402472
1 CHAD 兑换 INR
0.0065513
1 CHAD 兑换 IDR
Rp1.232257892
1 CHAD 兑换 PHP
0.00442356
1 CHAD 兑换 EGP
￡E.0.003879592
1 CHAD 兑换 BRL
R$0.000484376
1 CHAD 兑换 CAD
C$0.000110016
1 CHAD 兑换 BDT
0.0091298
1 CHAD 兑换 NGN
0.118265672
1 CHAD 兑换 UAH
0.003213384
1 CHAD 兑换 VES
Bs0.0038964
1 CHAD 兑换 PKR
Rs0.02128122
1 CHAD 兑换 KZT
0.040104652
1 CHAD 兑换 THB
฿0.0026167
1 CHAD 兑换 TWD
NT$0.002511268
1 CHAD 兑换 CHF
Fr0.00006876
1 CHAD 兑换 HKD
HK$0.000593628
1 CHAD 兑换 MAD
.د.م0.00077164