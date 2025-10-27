Band（BAND）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.533693 $ 0.533693 $ 0.533693 24H最低价 $ 0.557858 $ 0.557858 $ 0.557858 24H最高价 24H最低价 $ 0.533693$ 0.533693 $ 0.533693 24H最高价 $ 0.557858$ 0.557858 $ 0.557858 历史最高 $ 22.83$ 22.83 $ 22.83 最低价 $ 0.203625$ 0.203625 $ 0.203625 涨跌幅（1H） -0.44% 涨跌幅（1D） +1.97% 漲跌幅（7D） +1.80% 漲跌幅（7D） +1.80%

Band（BAND）当前实时价格为 $0.554042。过去 24 小时内，BAND 的交易价格在 $ 0.533693 至 $ 0.557858 之间波动，市场活跃度显著。BAND 的历史最高价为 $ 22.83，历史最低价为 $ 0.203625。

从短期表现来看，BAND 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.44%，过去 24 小时内变动为 +1.97%，过去 7 天内累计变动为 +1.80%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Band（BAND）市场信息

市值 $ 92.60M$ 92.60M $ 92.60M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 92.84M$ 92.84M $ 92.84M 流通量 166.90M 166.90M 166.90M 总供应量 167,329,857.078843 167,329,857.078843 167,329,857.078843

Band 的当前市值为 $ 92.60M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BAND 的流通量为 166.90M，总供应量是 167329857.078843，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 92.84M。