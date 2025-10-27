Baldor（BALDOR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 12.27 24H最低价 $ 12.64 24H最高价 历史最高 $ 23.5 最低价 $ 9.84 涨跌幅（1H） +0.35% 涨跌幅（1D） +2.50% 漲跌幅（7D） +4.93%

Baldor（BALDOR）当前实时价格为 $12.64。过去 24 小时内，BALDOR 的交易价格在 $ 12.27 至 $ 12.64 之间波动，市场活跃度显著。BALDOR 的历史最高价为 $ 23.5，历史最低价为 $ 9.84。

从短期表现来看，BALDOR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.35%，过去 24 小时内变动为 +2.50%，过去 7 天内累计变动为 +4.93%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Baldor（BALDOR）市场信息

市值 $ 1.26M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.26M 流通量 100.00K 总供应量 100,000.0

Baldor 的当前市值为 $ 1.26M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BALDOR 的流通量为 100.00K，总供应量是 100000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.26M。