Balance 今日价格

Balance (EPT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.13%。当前 EPT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 EPT。

Balance 目前市值在 $ 753,168 排名第 #-，流通供应量为 2.32B EPT。过去 24 小时内，EPT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01708052，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EPT 在过去一小时内波动了 -0.18%，过去7 天内波动了 +2.57%。过去一天，总交易量达到 $ 308.78K。

Balance（EPT）市场信息

市值 $ 753.17K$ 753.17K $ 753.17K 成交量（24H） $ 308.78K$ 308.78K $ 308.78K 完全稀释市值 $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M 流通量 2.32B 2.32B 2.32B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Balance 的当前市值为 $ 753.17K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 308.78K。EPT 的流通量为 2.32B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.25M。