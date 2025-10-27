Awakeborn Token（AWK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.50% 涨跌幅（1D） +3.00% 漲跌幅（7D） +3.31% 漲跌幅（7D） +3.31%

Awakeborn Token（AWK）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，AWK 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。AWK 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，AWK 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.50%，过去 24 小时内变动为 +3.00%，过去 7 天内累计变动为 +3.31%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Awakeborn Token（AWK）市场信息

市值 $ 257.07K$ 257.07K $ 257.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 847.29K$ 847.29K $ 847.29K 流通量 30.34B 30.34B 30.34B 总供应量 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3

Awakeborn Token 的当前市值为 $ 257.07K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AWK 的流通量为 30.34B，总供应量是 99999973237.3，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 847.29K。