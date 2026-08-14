ARTFI 今日价格

ARTFI (ARTFI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4,22%。当前 ARTFI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ARTFI。

ARTFI 目前市值在 $ 101 678 排名第 #-，流通供应量为 130,37M ARTFI。过去 24 小时内，ARTFI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0,00103446（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,03891979，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ARTFI 在过去一小时内波动了 -1,54%，过去7 天内波动了 +0,90%。过去一天，总交易量达到 $ 55,36K。

ARTFI（ARTFI）市场信息

市值 $ 101,68K$ 101,68K $ 101,68K 成交量（24H） $ 55,36K$ 55,36K $ 55,36K 完全稀释市值 $ 779,93K$ 779,93K $ 779,93K 流通量 130,37M 130,37M 130,37M 总供应量 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

ARTFI 的当前市值为 $ 101,68K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55,36K。ARTFI 的流通量为 130,37M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 779,93K。