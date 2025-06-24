Arcadia 价格 (AAA)
今天 Arcadia (AAA) 的实时价格为 0.251205 USD。目前其市值为 $ 3.11M USD。AAA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Arcadia 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Arcadia 当天价格变化为 +15.51%
- 其循环供应量为 12.39M USD
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今天内，Arcadia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0337283。
在过去30天内，Arcadia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.7097469452。
在过去60天内，Arcadia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2892857939。
在过去90天内，Arcadia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0337283
|+15.51%
|30天
|$ +0.7097469452
|+282.54%
|60天
|$ +0.2892857939
|+115.16%
|90天
|$ 0
|--
Arcadia 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+3.25%
+15.51%
-11.33%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Arcadia is a next-generation DeFi asset management protocol. Through user-owned accounts, it provides: - One-click zaps to enter, exit or switch between concentrated liquidity pools on any DEX. - Automation of asset and risk management without giving up on self custody, such as auto-rebalancing and auto-compounding. - One-click sophisticated yield generating strategies. - Built-in margin for liquidity pairs of established assets. - An interface for third parties and AI agents to manage assets within onchain enforceable boundaries.
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|1 AAA 兑换 VND
₫6,610.459575
|1 AAA 兑换 AUD
A$0.38434365
|1 AAA 兑换 GBP
￡0.18337965
|1 AAA 兑换 EUR
€0.2160363
|1 AAA 兑换 USD
$0.251205
|1 AAA 兑换 MYR
RM1.0651092
|1 AAA 兑换 TRY
₺9.9577662
|1 AAA 兑换 JPY
¥36.43226115
|1 AAA 兑换 RUB
₽19.75727325
|1 AAA 兑换 INR
₹21.6086541
|1 AAA 兑换 IDR
Rp4,118.1140952
|1 AAA 兑换 KRW
₩341.30972145
|1 AAA 兑换 PHP
₱14.29607655
|1 AAA 兑换 EGP
￡E.12.5753223
|1 AAA 兑换 BRL
R$1.37911545
|1 AAA 兑换 CAD
C$0.34415085
|1 AAA 兑换 BDT
৳30.697251
|1 AAA 兑换 NGN
₦389.4632079
|1 AAA 兑换 UAH
₴10.51795335
|1 AAA 兑换 VES
Bs25.874115
|1 AAA 兑换 PKR
Rs71.241738
|1 AAA 兑换 KZT
₸131.1089136
|1 AAA 兑换 THB
฿8.20686735
|1 AAA 兑换 TWD
NT$7.4105475
|1 AAA 兑换 AED
د.إ0.92192235
|1 AAA 兑换 CHF
Fr0.20347605
|1 AAA 兑换 HKD
HK$1.9694472
|1 AAA 兑换 MAD
.د.م2.27340525
|1 AAA 兑换 MXN
$4.78043115