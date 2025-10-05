ANGL TOKEN（ANGL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00332667 24H最低价 $ 0.0038147 24H最高价 历史最高 $ 0.01037575 最低价 $ 0.0008454 涨跌幅（1H） +0.99% 涨跌幅（1D） -9.17% 漲跌幅（7D） -1.04%

ANGL TOKEN（ANGL）当前实时价格为 $0.00344118。过去 24 小时内，ANGL 的交易价格在 $ 0.00332667 至 $ 0.0038147 之间波动，市场活跃度显著。ANGL 的历史最高价为 $ 0.01037575，历史最低价为 $ 0.0008454。

从短期表现来看，ANGL 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.99%，过去 24 小时内变动为 -9.17%，过去 7 天内累计变动为 -1.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ANGL TOKEN（ANGL）市场信息

市值 $ 739.80K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 3.44M 流通量 215.00M 总供应量 1,000,000,000.0

ANGL TOKEN 的当前市值为 $ 739.80K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ANGL 的流通量为 215.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.44M。