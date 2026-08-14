AIUSD 今日价格

AIUSD (AIUSD) 今日实时价格为 $ 0.999069，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 AIUSD 兑 USD 的汇率为 $ 0.999069 每 AIUSD。

AIUSD 目前市值在 $ 6,636,063 排名第 #-，流通供应量为 6.64M AIUSD。过去 24 小时内，AIUSD 的交易价格在 $ 0.998769（低点）和 $ 0.999859（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.999859，而历史最低价为 $ 0.997955。

短期表现方面，AIUSD 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 19.15K。

AIUSD（AIUSD）市场信息

市值 $ 6.64M$ 6.64M $ 6.64M 成交量（24H） $ 19.15K$ 19.15K $ 19.15K 完全稀释市值 $ 6.64M$ 6.64M $ 6.64M 流通量 6.64M 6.64M 6.64M 总供应量 6,642,244.600900001 6,642,244.600900001 6,642,244.600900001

AIUSD 的当前市值为 $ 6.64M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 19.15K。AIUSD 的流通量为 6.64M，总供应量是 6642244.600900001，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.64M。