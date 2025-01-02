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AgentLayer 价格 (AGENT)

USD

AgentLayer (AGENT) 实时价格图表

$0.0491191
$0.0491191$0.0491191
+4.60%(1D)

今天 AgentLayer (AGENT) 的价格

今天 AgentLayer (AGENT) 的实时价格为 0.04912091 USD。目前其市值为 $ 13.97M USD。AGENT 兑换 USD 的价格为实时更新。
AgentLayer 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.38M USD
- AgentLayer 当天价格变化为 +4.70%
- 其循环供应量为 283.47M USD

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AgentLayer (AGENT) 价格表现 USD

今天内，AgentLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00220465
在过去30天内，AgentLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0172994708
在过去60天内，AgentLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0289879387
在过去90天内，AgentLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0353056178815357

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00220465+4.70%
30天$ -0.0172994708-35.21%
60天$ +0.0289879387+59.01%
90天$ +0.0353056178815357+255.55%

AgentLayer (AGENT) 价格分析

AgentLayer 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04011667
$ 0.04011667$ 0.04011667

$ 0.050861
$ 0.050861$ 0.050861

$ 0.095682
$ 0.095682$ 0.095682

-0.89%

+4.70%

-11.41%

AgentLayer (AGENT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 13.97M
$ 13.97M$ 13.97M

$ 5.38M
$ 5.38M$ 5.38M

283.47M
283.47M 283.47M

什么是AgentLayer (AGENT)

AgentLayer is the world’s first decentralized network for autonomous AI agents, designed to coordinate and collaborate with human oversight in a secure, permissionless environment. Built on a Byzantine fault-tolerant protocol, it creates a decentralized registry of AI services, agents, and models. At the heart of this innovation is $AGENT, a new AI currency that powers the Agent Economy on the Base blockchain, enabling the minting, deployment, and swapping of AI assets on-chain.

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AgentLayer (AGENT) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 AgentLayer (AGENT) 的其他问题

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AGENT 兑换为当地货币

1 AGENT 兑换 AUD
A$0.078593456
1 AGENT 兑换 GBP
0.0388055189
1 AGENT 兑换 EUR
0.0471560736
1 AGENT 兑换 USD
$0.04912091
1 AGENT 兑换 MYR
RM0.2195704677
1 AGENT 兑换 TRY
1.733968123
1 AGENT 兑换 JPY
¥7.7011762698
1 AGENT 兑换 RUB
5.4028088909
1 AGENT 兑换 INR
4.2116268234
1 AGENT 兑换 IDR
Rp792.2726310173
1 AGENT 兑换 PHP
2.8450831072
1 AGENT 兑换 EGP
￡E.2.4948510189
1 AGENT 兑换 BRL
R$0.3114265694
1 AGENT 兑换 CAD
C$0.0707341104
1 AGENT 兑换 BDT
5.869948745
1 AGENT 兑换 NGN
76.0381862618
1 AGENT 兑换 UAH
2.0660254746
1 AGENT 兑换 VES
Bs2.50516641
1 AGENT 兑换 PKR
Rs13.6826294805
1 AGENT 兑换 KZT
25.7850392863
1 AGENT 兑换 THB
฿1.6814087493
1 AGENT 兑换 TWD
NT$1.6146043117
1 AGENT 兑换 CHF
Fr0.044208819
1 AGENT 兑换 HKD
HK$0.3816694707
1 AGENT 兑换 MAD
.د.م0.496121191