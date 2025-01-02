AgentLayer 价格 (AGENT)
今天 AgentLayer (AGENT) 的实时价格为 0.04912091 USD。目前其市值为 $ 13.97M USD。AGENT 兑换 USD 的价格为实时更新。
AgentLayer 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.38M USD
- AgentLayer 当天价格变化为 +4.70%
- 其循环供应量为 283.47M USD
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今天内，AgentLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00220465。
在过去30天内，AgentLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0172994708。
在过去60天内，AgentLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0289879387。
在过去90天内，AgentLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0353056178815357。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00220465
|+4.70%
|30天
|$ -0.0172994708
|-35.21%
|60天
|$ +0.0289879387
|+59.01%
|90天
|$ +0.0353056178815357
|+255.55%
AgentLayer 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.89%
+4.70%
-11.41%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
AgentLayer is the world’s first decentralized network for autonomous AI agents, designed to coordinate and collaborate with human oversight in a secure, permissionless environment. Built on a Byzantine fault-tolerant protocol, it creates a decentralized registry of AI services, agents, and models. At the heart of this innovation is $AGENT, a new AI currency that powers the Agent Economy on the Base blockchain, enabling the minting, deployment, and swapping of AI assets on-chain.
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|1 AGENT 兑换 AUD
A$0.078593456
|1 AGENT 兑换 GBP
￡0.0388055189
|1 AGENT 兑换 EUR
€0.0471560736
|1 AGENT 兑换 USD
$0.04912091
|1 AGENT 兑换 MYR
RM0.2195704677
|1 AGENT 兑换 TRY
₺1.733968123
|1 AGENT 兑换 JPY
¥7.7011762698
|1 AGENT 兑换 RUB
₽5.4028088909
|1 AGENT 兑换 INR
₹4.2116268234
|1 AGENT 兑换 IDR
Rp792.2726310173
|1 AGENT 兑换 PHP
₱2.8450831072
|1 AGENT 兑换 EGP
￡E.2.4948510189
|1 AGENT 兑换 BRL
R$0.3114265694
|1 AGENT 兑换 CAD
C$0.0707341104
|1 AGENT 兑换 BDT
৳5.869948745
|1 AGENT 兑换 NGN
₦76.0381862618
|1 AGENT 兑换 UAH
₴2.0660254746
|1 AGENT 兑换 VES
Bs2.50516641
|1 AGENT 兑换 PKR
Rs13.6826294805
|1 AGENT 兑换 KZT
₸25.7850392863
|1 AGENT 兑换 THB
฿1.6814087493
|1 AGENT 兑换 TWD
NT$1.6146043117
|1 AGENT 兑换 CHF
Fr0.044208819
|1 AGENT 兑换 HKD
HK$0.3816694707
|1 AGENT 兑换 MAD
.د.م0.496121191