Acolyt 今日价格

Acolyt (ACOLYT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.73%。当前 ACOLYT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ACOLYT。

Acolyt 目前市值在 $ 96,576 排名第 #-，流通供应量为 997.97M ACOLYT。过去 24 小时内，ACOLYT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.068293，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ACOLYT 在过去一小时内波动了 +0.47%，过去7 天内波动了 -1.09%。过去一天，总交易量达到 --。

Acolyt（ACOLYT）市场信息

市值 $ 96.58K$ 96.58K $ 96.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 96.58K$ 96.58K $ 96.58K 流通量 997.97M 997.97M 997.97M 总供应量 997,974,695.3421419 997,974,695.3421419 997,974,695.3421419

Acolyt 的当前市值为 $ 96.58K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ACOLYT 的流通量为 997.97M，总供应量是 997974695.3421419，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 96.58K。