XDB CHAIN (XDB) 是一种区块链协议，旨在高效转移消费者数位资产，例如品牌货币、NFT 和稳定币。该网路由连接的「XDB CHAIN 核心」组成，由世界各地的个人和实体运行- 类似于区块链节点。透过XDB CHAIN，使用者可以建立支付相关的工具和设备。用户透过XDB CHAIN网路将资产连结到应用程式商店中的应用程式来启动他们的数位资产。资产代币化可用于支持受众对品牌的参与。 该专案是Stellar协议的一个分支，增强了DigitalBits专案之前的代币经济，并采用了最新Stellar网路（v19）的核心特性和功能，包括代币认证服务和自动演算法代币分配。

