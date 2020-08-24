Sperax（SPA）信息

“Sperax 讓所有人都可以使用 DeFi 服務 Sperax 採用我們原創的區塊鏈設計 --- BDLS 共識協議構建，與 Cosmos (Tendermint)、Polkadot (GRANDPA) 等其他基於 BFT 共識的頂級區塊鏈相比，Sperax 提供了在真實互聯網環境中真正安全的高性能區塊鏈和以太坊（Casper FFG）。在 Sperax 區塊鏈共識基礎設施之上，Sperax 基金會發行了本地多幣種穩定幣 sCOIN，這是公共區塊鏈生態系統中的第一個。它彌合了互聯網用戶和加密原生應用程序之間的差距。在 Sperax，我們相信更多的人應該享受到支持區塊鏈的去中心化金融 (DeFi) 應用程序的好處。 2020 年 1 月，Sperax 獲得超過 600 萬美元的種子輪融資，主要投資者包括 Outlier Ventures、FBG Capital 和 Newstyle Capital。 2020 年 3 月 18 日，Sperax 在韓國最大的加密貨幣社區 Cobak 上首次公開發售，不到 20 分鐘就售罄了 20 萬美元。 SPA 是 Sperax 區塊鏈的原生實用代幣。它為生態系統提供燃料並反映網絡的價值。 SPA 還授予代幣持有者參與系統治理過程的權利。”