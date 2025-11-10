Rain 是一个基于 Arbitrum 构建的去中心化期权协议，允许任何人创建和交易几乎任何主题的自定义期权，无需任何许可。用户可以定义自己的市场并选择结果，参与全球性的链上系统。该协议的愿景是建立一个开放的全球基础，用于访问各种类别的期权，包括金融价格、全球事件和链上活动。