Pyth Network（PYTH）代币经济学 深入了解 Pyth Network（PYTH），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。 汇率 USD

Pyth Network（PYTH）信息 Pyth Network 是最大且成长最快的第一方预言机网络。 Pyth 向 40 多个区块链上的金融 dApp 提供即时市场数据，并提供 350 多个涉及加密货币、股票、ETF、外汇对和大宗商品的低延迟价格资讯。 Pyth 将来自世界上最大的专业交易商和交易所的高保真市场数据连接到任何地方的任何智能合约。 币种官网： https://pyth.network/ 币种白皮书： https://pyth.network/whitepaper_v2.pdf 区块查询： https://solscan.io/token/HZ1JovNiVvGrGNiiYvEozEVgZ58xaU3RKwX8eACQBCt3 现在就购买 PYTH！

Pyth Network（PYTH）代币经济学和价格数据分析 快速了解 Pyth Network（PYTH）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。 市值： $ 837.77M $ 837.77M $ 837.77M 总供应量： $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B 流通量： $ 5.75B $ 5.75B $ 5.75B FDV (完全稀释估值)： $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B 最高价： $ 4 $ 4 $ 4 最低价： $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 当前价格： $ 0.1457 $ 0.1457 $ 0.1457 了解更多 Pyth Network（PYTH）价格

Pyth Network（PYTH）代币经济模型：关键指标与应用场景 了解 Pyth Network（PYTH）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。 关键代币经济指标及其计算方式： 总供应量（Total Supply）： 已创建或将要创建的 PYTH 代币的最大数量。 流通供应量（Circulating Supply）： 当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。 最大供应量（Max Supply）： PYTH 代币可能存在的总数量上限。 完全稀释估值（FDV）： 当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。 通胀率（Inflation Rate）： 反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。 为什么这些代币经济指标对交易者很重要？ 流通供应量高 = 流动性强。 最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。 代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。 FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。 现在您已经了解了 PYTH 代币经济模型的功能，赶快查看 PYTH 代币的实时价格吧！

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