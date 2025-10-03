Peezy 当前实时价格为 0.000002054 USD。跟踪 PEEZY 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 PEEZY 价格趋势。Peezy 当前实时价格为 0.000002054 USD。跟踪 PEEZY 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 PEEZY 价格趋势。

Peezy 图标

Peezy实时价格 (PEEZY)

1 PEEZY 兑换为 USD 的实时价格：

+1.03%1D
USD
Peezy (PEEZY) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-05 11:54:42 (UTC+8)

Peezy（PEEZY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
24H最低价
24H最高价

+0.53%

+1.03%

-5.57%

-5.57%

Peezy（PEEZY）当前实时价格为 $ 0.000002054。过去 24 小时内，PEEZY 的交易价格在 $ 0.000001942$ 0.000002102 之间波动，市场活跃度显著。PEEZY 的历史最高价为 $ 0.000017366930284222，历史最低价为 $ 0.000000008008476234

从短期表现来看，PEEZY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.53%，过去 24 小时内变动为 +1.03%，过去 7 天内累计变动为 -5.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Peezy（PEEZY）市场信息

No.2464

72.65%

ETH

Peezy 的当前市值为 $ 627.81K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 101.31K。PEEZY 的流通量为 305.65B，总供应量是 359709061786，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 864.10K

Peezy（PEEZY）价格历史 USD

跟踪 Peezy 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00000002094+1.03%
30天$ -0.000000867-29.69%
60天$ -0.000002618-56.04%
90天$ -0.000003173-60.71%
Peezy 今日价格变化

今天，PEEZY 记录了 $ +0.00000002094 (+1.03%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Peezy 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000000867 (-29.69%)，显示了该代币在短期内的表现。

Peezy 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，PEEZY 的变化为 $ -0.000002618 (-56.04%)，从而更广泛地了解其表现。

Peezy 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.000003173 (-60.71%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Peezy（PEEZY）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Peezy 价格历史页面

什么是Peezy (PEEZY)

Peezy 建立在以太坊之上，它满足了 Pepe 的所有愿望。酷炫、自信、勇敢。一只嘻哈青蛙，风格轻松随意，活力四射。

Peezy在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Peezy 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 PEEZY 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Peezy 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Peezy 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Peezy 价格预测 (USD)

Peezy（PEEZY）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Peezy（PEEZY）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Peezy 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Peezy 价格预测

Peezy（PEEZY）代币经济

了解 Peezy（PEEZY）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 PEEZY 代币的完整经济学

如何购买Peezy (PEEZY)

正在寻找如何购买 Peezy？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Peezy。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

PEEZY 兑换为当地货币

Peezy资源

要更深入地了解 Peezy，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Peezy网站
区块查询

人们还问：关于Peezy的其他问题

Peezy（PEEZY）今日价格是多少？
PEEZY 实时价格为 0.000002054 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 PEEZY 兑 USD 的价格是多少？
当前 PEEZY 兑 USD 的价格为 $ 0.000002054。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Peezy 的市值是多少？
PEEZY 的市值为 $ 627.81K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
PEEZY 的流通供应量是多少？
PEEZY 的流通供应量为 305.65B USD
PEEZY 的历史最高价（ATH）是多少？
PEEZY 的历史最高价是 0.000017366930284222 USD
PEEZY 的历史最低价（ATL）是多少？
PEEZY 的历史最低价是 0.000000008008476234 USD
PEEZY 的交易量是多少？
PEEZY 的 24 小时实时交易量为 $ 101.31K USD
PEEZY 今年会涨吗？
PEEZY 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 PEEZY 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-05 11:54:42 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

