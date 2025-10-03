Peezy（PEEZY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.000001942 $ 0.000001942 $ 0.000001942 24H最低价 $ 0.000002102 $ 0.000002102 $ 0.000002102 24H最高价 24H最低价 $ 0.000001942$ 0.000001942 $ 0.000001942 24H最高价 $ 0.000002102$ 0.000002102 $ 0.000002102 历史最高 $ 0.000017366930284222$ 0.000017366930284222 $ 0.000017366930284222 最低价 $ 0.000000008008476234$ 0.000000008008476234 $ 0.000000008008476234 涨跌幅（1H） +0.53% 涨跌幅（1D） +1.03% 漲跌幅（7D） -5.57% 漲跌幅（7D） -5.57%

Peezy（PEEZY）当前实时价格为 $ 0.000002054。过去 24 小时内，PEEZY 的交易价格在 $ 0.000001942 至 $ 0.000002102 之间波动，市场活跃度显著。PEEZY 的历史最高价为 $ 0.000017366930284222，历史最低价为 $ 0.000000008008476234。

从短期表现来看，PEEZY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.53%，过去 24 小时内变动为 +1.03%，过去 7 天内累计变动为 -5.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Peezy（PEEZY）市场信息

排名 No.2464 市值 $ 627.81K$ 627.81K $ 627.81K 成交量（24H） $ 101.31K$ 101.31K $ 101.31K 完全稀释市值 $ 864.10K$ 864.10K $ 864.10K 流通量 305.65B 305.65B 305.65B 最大供应量 420,690,000,000 420,690,000,000 420,690,000,000 总供应量 359,709,061,786 359,709,061,786 359,709,061,786 流通率 72.65% 所属公链 ETH

Peezy 的当前市值为 $ 627.81K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 101.31K。PEEZY 的流通量为 305.65B，总供应量是 359709061786，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 864.10K。