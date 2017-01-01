MASS（MASS）代币经济学
MASS（MASS）信息
MASS 起源於 MIT 博士 Renling 在2017 發佈的 Proof of Capacity 論文，目前核心開發團隊在美國與世界各地遠程協作，底層由golang 實現，預計未來還會加入 smart contract 與 layer2 等機制。類似於Grin，沒有融資沒有基金會，目前由社區推動像是錢包等等的開發，預計幾家大礦池都會陸續支持社區開發。 專案亮點： • MASS Consensus 是一個基於容量共識證明的機制，所有的礦工/記帳員將經過 2 次 SHA256 演算法的亂數存入硬碟中，在每個出塊週期中，通過檢索hash，換取下一次出塊的機會，換句話說，當礦工/記帳員擁有更高的存儲空間時，將有更高的機會獲得下一次出塊的權益。 • 此機制類似於 PoW 的競爭出塊機制，本篇論文由 MIT 博士 Ren Ling 於 2017 年提出，並於 2019 年 4 月，由 MASS Core 開發團隊將代碼庫開源，並於同年 9 月將主網推出。 • 而 MASS Net 是基於 MASS Consensus 的第一條區塊鏈，併發行原生代幣 MASS，特別的是，MASS Core 團隊在資源不足的狀況下，仍然選擇 0 預挖的模式啟動區塊鏈，與 Grin 一樣，沒有融資，開發團隊也沒有因為這一條鏈獲得早期的一次性收益。 • 在 MASS Net 上，這條鏈上每45秒出塊一次，每隔一個週期就會進行出塊獎勵減半，每次減半的週期為上次減半週期的兩倍時間。 • 由於硬碟檢索的效率高，每一個礦工/記帳員可以同時為多條基於 MASS Consensus 的區塊鏈進行記帳，理論值為上千條，現在尚未有其他區塊鏈採用。
MASS（MASS）代币经济学和价格数据分析
快速了解 MASS（MASS）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。
MASS（MASS）代币经济模型：关键指标与应用场景
了解 MASS（MASS）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。
关键代币经济指标及其计算方式：
总供应量（Total Supply）：
已创建或将要创建的 MASS 代币的最大数量。
流通供应量（Circulating Supply）：
当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。
最大供应量（Max Supply）：
MASS 代币可能存在的总数量上限。
完全稀释估值（FDV）：
当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。
通胀率（Inflation Rate）：
反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。
为什么这些代币经济指标对交易者很重要？
流通供应量高 = 流动性强。
最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。
代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。
FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。
现在您已经了解了 MASS 代币经济模型的功能，赶快查看 MASS 代币的实时价格吧！
如何购买 MASS
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MASS（MASS）价格历史
分析 MASS 的价格历史有助于用户了解过去的市场走势、关键支撑/阻力位以及波动模式。无论是追踪历史最高价，还是识别趋势，历史数据都是价格预测和技术分析的重要组成部分。
MASS 价格预测
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