Mancer 今日价格

Mancer (MANCER) 今日实时价格为 $ 0.00273，过去 24 小时内变化了 7.79%。当前 MANCER 兑 USD 的汇率为 $ 0.00273 每 MANCER。

Mancer 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- MANCER。过去 24 小时内，MANCER 的交易价格在 $ 0.002279（低点）和 $ 0.003119（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，MANCER 在过去一小时内波动了 +6.55%，过去7 天内波动了 +290.00%。过去一天，总交易量达到 $ 62.67K。

Mancer（MANCER）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 62.67K$ 62.67K $ 62.67K 完全稀释市值 $ 6.82M$ 6.82M $ 6.82M 流通量 ---- -- 总供应量 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 所属公链 ROBINHOOD

Mancer 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 62.67K。MANCER 的流通量为 --，总供应量是 2500000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.82M。